В Адлерском районе Сочи открыли несколько тематических зон в честь Дня города Фото: пресс-служба администрации города-курорта

В Сочи продолжают праздновать День города. Курорту исполнилось 185 лет. В честь дня рождения в Адлерском районе развернули несколько тематических зон.

Так, на празднике «Сочи - территория спорта» воспитанники спортшкол представили показательные выступления. В парке культуры и отдыха Адлерского района презентовали общества и центры национальных культур. Кроме того, для жителей и гостей организовали ярмарку-выставку «Сочи - город дружбы, мира и добра».

– Представители многонационального города представили лучшие музыкальные, инструментальные и танцевальные выступления, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

А на сцене состоялся праздничный концерт «Мой Сочи! Я тобой горжусь!», на котором выступили творческие коллективы Адлерского района. Здесь же юным жителям торжественно вручили первые паспорта.