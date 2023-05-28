Более 650 тонн форели вырастили в Сочи в 2022 году Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Более 650 тонн форели вырастили в Сочи в 2022 году. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский. Мэр Сочи посетил акваферму, которая находится в пяти км от берега в районе Хосты.

На месте выращивания рыбы насчитывается 12 садков. Отмечается, что используемое оборудование экологично и не вредит морю.

Как отметил глава Сочи, показатели выращивания красной рыбы в 2023 году планируют увеличить в три раза.

– Летом начнется монтаж еще одной аналогичной фермы. А это значит, что и производство увеличится в два раза, – сказал Алексей Копайгородский. – В течение 15 лет наш город при правильном курсе развития сможет выйти на ежегодное производство 50 тысяч тонн форели – закрыть половину от имеющегося дефицита в России.

Сейчас на действующем предприятии используют мальков, привезенных из Северной Осетии. Часть дает и местное форелевое хозяйство. На предприятии планирует создать собственную мальковую ферму и в несколько раз расширить ресурсы цеха по рыбопереработке.