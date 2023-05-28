На Кубани от подтоплений пострадали 245 домов и 247 приусадебных участков

Для устранения последствий задействовали 148 человек и 37 единиц техники Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

На Кубани из-за дождей пострадали 245 домов и 247 приусадебных участков. В течение двух дней воду откачивали в 13 поселениях четырех муниципалитетов.

– На территории Лабинского, Кущевского, Новокубанского и Курганинского районов в 13 населенных пунктах произошли подтопления 247 приусадебных участков, в том числе в 245 домов заходила вода, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. – Для откачки воды использовалась водооткачивающая техника.

Уточняется, что всего для устранения последствий задействовали 148 человек и 37 единиц техники. В настоящее время в пострадавших районах работают 27 оценочных комиссий.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в регионе продлили штормовое предупреждение. Сильные дожди прогнозируют до 31 мая включительно.