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НовостиОбщество28 мая 2023 13:16

В Новороссийске 4-летний мальчик катался один на троллейбусе

Маму малыша нашли
Светлана ОВДЕЙ
Мальчик ехал без сопровождения родителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мальчик ехал без сопровождения родителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новороссийске 4-летний мальчик самостоятельно катался на троллейбусе. Малыша, который сидел в транспорте один, заметили пассажиры.

Рядом с ребенком не было никого из взрослых. По словам пассажиров, малыш смог назвать только свой возраст. Обеспокоившись, они сообщили о мальчике в полицию.

– На место незамедлительно выехал сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних, которая уже в депо встретила мальчика. Полицейскими установлена личность 4-летнего ребенка и его мамы. Сейчас малыш находится с мамой, его жизни и здоровью ничего не угрожает, – сообщили в пресс-службе УМВД по Новороссийску.

Уточняется, что с родителями малыша проведут профилактическую работу.