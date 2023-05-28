В Анапе море прогрелось до +18 градусов Фото: Виталий ТИМКИВ

Черное море у берегов Краснодарского края прогрелось до +19 градусов. Таких отметок температура воды 28 мая достигла в Геленджике.

На градус ниже столбики термометров показывают в Туапсе, Новороссийске и Анапе. На курортах море потеплело до +18 градусов. А в Сочи температура морской воды составляет +16 градусов, сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На Азовском море зафиксированы показатели выше, чем на Черном. Максимально вода прогрелась в Ейске – до +20 градусов. Чуть холоднее море в Приморско-Ахтарске и Темрюке – здесь столбики термометров поднялись до +19 градусов.