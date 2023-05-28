Пожар в гостинице в Туапсинском районе Краснодарского края локализовали

Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края
Мощный пожар вспыхнул в воскресенье, 28 мая, в поселке Джубга Туапсинского района. Там загорелся гостевой дом.
- – Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания, – уточнили в пресс-службе краевого управления МЧС.
Площадь пожара составила 800 квадратных метров. На его тушение у спасателей ушло полтора часа. В 21:16 он был локализован.
- В 22:13 пожарные ликвидация открытого горения, – добавили в ведомстве.
На месте продолжают работу пожарные расчеты. Они ликвидируют последствия пожара.
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Предварительно, никто не пострадал.