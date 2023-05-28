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НовостиПроисшествия28 мая 2023 20:03

Пожар в гостинице в Туапсинском районе Краснодарского края локализовали

Его площадь достигла 800 квадратных метров
Алексей ГУК
Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Мощный пожар вспыхнул в воскресенье, 28 мая, в поселке Джубга Туапсинского района. Там загорелся гостевой дом.

- – Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания, – уточнили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Площадь пожара составила 800 квадратных метров. На его тушение у спасателей ушло полтора часа. В 21:16 он был локализован.

- В 22:13 пожарные ликвидация открытого горения, – добавили в ведомстве.

На месте продолжают работу пожарные расчеты. Они ликвидируют последствия пожара.

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Предварительно, никто не пострадал.