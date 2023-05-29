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НовостиОбщество29 мая 2023 5:24

Вениамин Кондратьев пожелал удачи выпускникам на ЕГЭ по русскому языку

В Краснодарском крае 29 мая 11-классники сдают первый экзамен
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани 19 мая проходит первый единый государственный экзамен. Губернатор региона пожелал удачи выпускникам.

- Сегодня все одиннадцатиклассники Кубани сдают первый обязательный экзамен - по русскому языку. Желаю ребятам удачи и уверенности в своих силах. Пусть ваши знания и сообразительность принесут достойный результат, - написал в соцсетях Вениамин Кондратьев.

ЕГЭ по математике базового и профильного уровней планируется провести в один день – 1 июня. Следующими будут ЕГЭ по истории и физике 5 июня.