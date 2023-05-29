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НовостиПроисшествия29 мая 2023 5:37

На Кубани закрыли лабораторию районной больницы за нарушение СанПиН

На три месяца помещения опечатали приставы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
В течение трех месяцев в больнице обязаны устранить нарушения

В течение трех месяцев в больнице обязаны устранить нарушения

Приставы приостановили работу клинико-диагностической лаборатории районной больницы в Успенском районе Кубани. Ограничения введены на три месяца.

- Проведенная региональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проверка выявила грубые нарушения санитарных правил и гигиенических норм, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

В рамках исполнения решения районного суда представители закона опечатали помещения отдела. Руководство больницы предупредили о правовых последствиях преждевременного возобновления деятельности.