На Кубани закрыли лабораторию районной больницы за нарушение СанПиН

В течение трех месяцев в больнице обязаны устранить нарушения

Приставы приостановили работу клинико-диагностической лаборатории районной больницы в Успенском районе Кубани. Ограничения введены на три месяца.

- Проведенная региональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проверка выявила грубые нарушения санитарных правил и гигиенических норм, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

В рамках исполнения решения районного суда представители закона опечатали помещения отдела. Руководство больницы предупредили о правовых последствиях преждевременного возобновления деятельности.