На Кубани водитель иномарки выжил после жесткого ДТП с грузовиком

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Утром 29 мая произошло ДТП в Динском районе. В станице Васюринской столкнулись иномарка и грузовик.

- Дорожно-транспортное происшествие случилось в 6:15 на автодороге «Краснодар- Кропоткин - граница Ставропольского края» в Динском районе. Предварительно, водитель 1998 года рождения на «Тойоте» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым авто, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Легковушка после аварии превратилась в груду металла. Водитель выжил, он госпитализирован.