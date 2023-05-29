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НовостиПроисшествия29 мая 2023 6:19

На Кубани водитель иномарки выжил после жесткого ДТП с грузовиком

Авария случилась 29 мая
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: tipichkras

Фото: tipichkras

Утром 29 мая произошло ДТП в Динском районе. В станице Васюринской столкнулись иномарка и грузовик.

- Дорожно-транспортное происшествие случилось в 6:15 на автодороге «Краснодар- Кропоткин - граница Ставропольского края» в Динском районе. Предварительно, водитель 1998 года рождения на «Тойоте» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым авто, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Легковушка после аварии превратилась в груду металла. Водитель выжил, он госпитализирован.