На Кубани краевой маткапитал получили более 2,1 тысяч многодетных семей

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В Краснодарском крае с начала 2023 году материнский капитал выплатили 2,1 тысячи многодетным семьям. В регионе на сегодняшний день он составляет 147 тысяч рублей.

- На Кубани поддерживают многодетные семьи в рамках нацпроекта «Демография». Ежегодно сумма выплат индексируется. На улучшение жилищных условий в текущем году краевой материнский капитал направили 1392 многодетные семьи, на образование – 620, на газификацию – 138, еще одна – на медицинскую реабилитацию ребенка, - сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

В этом году на финансирование многодетных семей выделили 880 тысяч рублей. Ипотеку можно погасить на маткапитал, если семья прожила в крае три года. А на медицинскую реабилитацию средства можно потратить в любое время.

Документы на получение поддержки нужно подать в МФЦ, лицо в управление соцзащиты по месту жительства.

Жителям Краснодарского края также доступен федеральный материнский капитал. Его выплачивают при рождении первого или второго ребенка.