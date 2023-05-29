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НовостиПроисшествия29 мая 2023 8:01

В Краснодаре ищут мужчину, укравшего инвалидную коляску

Проводится проверка
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: mvd23krasnodar

Фото: mvd23krasnodar

Полицейские ищут мужчину, который украл инвалидную коляску в одном из многоквартирных домов в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

- В настоящее время по факту кражи инвалидной коляски полицией проводится проверка. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого, - прокомментировал официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Кроме этого, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.