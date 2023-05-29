В Краснодаре ищут мужчину, укравшего инвалидную коляску

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Полицейские ищут мужчину, который украл инвалидную коляску в одном из многоквартирных домов в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

- В настоящее время по факту кражи инвалидной коляски полицией проводится проверка. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого, - прокомментировал официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Кроме этого, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.