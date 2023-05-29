Краснодарский край занял 44 место среди регионов России по благосостоянию семей Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край занял 44-е место среди регионов России по благосостоянию семей. Об этом говорится в результатах исследования РИА «Новости».

Так, по итогам 2022 года потенциально возможный остаток денег среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов составил 26 тысяч 424 рубля. Показатель для семьи с одним ребенком достигал 39,5 тысячи рублей.

Соседняя Адыгея занимает 60-ю строчку рейтинга. Здесь показатели составили 19 тысяч 910 рублей и 33 тысячи 674 рубля соответственно.

Наибольший объем средств среди регионов России оставался в семьях Ямало-Ненецкого автономного округа — у супругов с двумя детьми оставалось 118 тысяч рублей. Далее следуют Москва, Сахалинская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Последние строчки рейтинга заняли Ингушетия и Кабардино-Балкария.