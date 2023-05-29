Депутаты утвердили увеличение финансирования кубанского здравоохранения

В повестке сессии было более 30 вопросов.

Первым краевые парламентарии рассмотрели и внесли изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Поправки вносятся в связи с корректировкой параметров бюджета Краснодарского края и бюджета Территориального фонда медстрахования. Таким образом стоимость программы госгарантий на 2023 год увеличилась на 3,1 млрд рублей и составила 123,2 млрд рублей. Профицит Терпрограммы в 2023 году будет порядка 8,6 млрд рублей.

Дополнительные средства, в частности, будут направлены на льготное лекарственное обеспечение, на зарплату медицинских работников, на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

В документе откорректирован перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, актуализирован перечень медицинских организаций, участвующих в программе, дополнены целевые критерии доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в её рамках.

«Такие изменения– хорошая новость для всего края. Появляется возможность направить дополнительные средства на льготное лекарственное обеспечение и оказание высокотехнологической помощи. В саму Программу вносятся изменения, уточняющие формы и направления работы системы здравоохранения. Отрасль здравоохранения всегда была и далее будет важнейшим направлением социальной политики органов власти Краснодарского края, а защита здоровья кубанцев – её главным приоритетом», – прокомментировал принятые поправки председатель ЗСК Юрий Бурлачко.