Депутаты приняли закон для поддержки участников СВО и членов их семей

В Законодательном Собрании края под председательством Юрия Бурлачко прошло очередное 17-е пленарное заседание. Одним из пунктов сессионной повестки стал законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского края».

Документ разработан в целях реализации Указа Президента «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Проект закона направлен на обеспечение функционирования филиала фонда на территории края путем установления мер поддержки некоммерческих организаций, созданных в целях соцзащиты участников специальной военной операции и членов их семей. С учетом уже существующей помощи социально ориентированным некоммерческим организациям принятие законопроекта позволит обеспечить полноценную деятельность организации в регионе.

По словам Юрия Бурлачко, краевой закон станет реализацией идеи Президента о необходимости консолидировать усилия общества для поддержки участников СВО и членов их семей.

«Мы видим, сколько ответственных и неравнодушных людей на Кубани. Они собирают посылки для бойцов, едут волонтерами в зону конфликта, оказывают моральную и материальную поддержку их близким. Чтобы такая помощь стала системной и максимально эффективной, необходимо объединить усилия всех и каждого. Поэтому органы государственной власти края окажут всю необходимую поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, которые возьмут на себя эту благородную миссию», – отметил, комментируя принятый документ, председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Документ принят депутатами в двух чтениях.