Учреждение готово на 83% Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Школа в Крыловском районе Кубани готова на 83%. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Корпус на 200 мест строят в станице Крыловской по улице Первомайской, 86. В настоящее время строители обустраивают внутренние и наружные инженерные сети и продолжают отделку. Всего на стройплощадке работают 70 специалистов и пять единиц техники.

В двухэтажном здании площадью около 3,5 тысячи кв. метров подготавливают кабинеты для первых и вторых классов, игровые и спальные комнаты. Для учеников третьих и четвертых классов предусмотрены классы, комнаты для кружков, студии для моделирования, труда и изобразительного искусства. Кроме того, в учреждении будут библиотека, обеденный и актовый залы.

На прилегающей территории школы учли гимнастический городок, площадку для настольного тенниса, беговую дорожку, футбольное поле, зону для прыжков в длину, баскетбольную и волейбольную площадки.

В настоящее время в крае одновременно возводят 35 школ более чем на 34 тысячи мест.

– До конца года завершим работы на 20 объектах, рассчитанных на более 19 тысяч мест, - отметил руководитель департамента строительства региона Игорь Федосов.