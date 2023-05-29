Мужчину ищут Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

В Краснодаре ищут мужчину, напавшего на 15-летнего школьника в лифте многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Все произошло 22 мая в доме № 69 на улице Восточно-Кругликовской. По словам матери подростка, неизвестный зашел в лифт с ее сыном. В кабине он начал спрашивать подростка, что тот здесь делает. Школьник, в свою очередь, ответил, что живет в многоэтажке.

Но мужчина не поверил и набросился на подростка с кулаками. В результате у парня разбиты нос, губы, сломаны два зуба и поврежден телефон.

По факту избиения школьника полиция организовала проверку.

– Проводятся проверочные мероприятия, устанавливается личность мужчины, а также мотивы его действий. По окончании разбирательства будет принято законное решение, – сообщил официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. – Оценивается степень причиненного вреда здоровью пострадавшего.