Евгений Беликов Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Евгений Беликов назначен главой администрации Прикубанского округа Краснодара. Кандидатуру утвердили на 57-м очередном заседании городской думы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Евгений Беликов в 2002 году окончил КубГАУ по специальности «Плодоовощеводство и виноградарство», в 2004 году получил образование по направлению «Юриспруденция». С 2002 по 2005 год проходил службу в уголовно-исполнительной системе.

С 2005 года Евгений Беликов работает в администрации Прикубанского округа. А в 2021 году он занял должность управляющего делами администрации округа.