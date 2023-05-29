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НовостиОбщество29 мая 2023 9:59

В Краснодаре с 1 сентября запретят вывески на иностранных языках

Гордума утвердила изменения в Правилах благоустройства Краснодара
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: emnaumov

Фото: emnaumov

В Краснодаре депутаты утвердили изменения в Правилах благоустройства города. Так, например, будут запрещены вывески на иностранных языках.

- Для города это действительно знаковое событие. Обновленный документ позволит нам привести архитектурный облик краевой столицы к единому стилю, - сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Вывески на иностранных языках, за исключением зарегистрированных товарных знаков, запретят на улицах города с 1 сентября. Также изменения коснутся внешнего вида торговых объектов и остановок.

- В Правила внесли и изменения, касающиеся магистральных улиц и их оформления. Есть несколько пунктов, связанных с уборкой города, озеленением и земляными работами, - добавил Наумов.