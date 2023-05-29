На Кубани после ливней подтопленными остаются 200 дворов

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В Краснодарском крае несколько дней бушевала стихия. Из-за ливней подтопления произошли в четырех районах региона. По данным МЧС, обстановка улучшается.

- В Лабинском районе подтоплены четыре населенных пункта, вода заходила на 470 придомовых территорий, в том числе в 154 дома. Откачка продолжается, подтопленными остаются 152 придомовых территории, подтопленных домовладений нет, - сообщили спасатели.

В Кущевском и Новокубанском районах вода из подтопленных домовладений и с придомовых территорий сошла. В Курганинском районе вода заходила на 733 придомовые территории, в том числе в 136 домов. На данный момент ситуация стабилизируется, подтопленными остаются 48 придворовых территорий, из них в 9 домовладениях находится вода.