Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 мая 2023 10:13

На Кубани после ливней подтопленными остаются 200 дворов

МЧС сообщило об обстановке в четырех районах края
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: mchs_kuban

Фото: mchs_kuban

В Краснодарском крае несколько дней бушевала стихия. Из-за ливней подтопления произошли в четырех районах региона. По данным МЧС, обстановка улучшается.

- В Лабинском районе подтоплены четыре населенных пункта, вода заходила на 470 придомовых территорий, в том числе в 154 дома. Откачка продолжается, подтопленными остаются 152 придомовых территории, подтопленных домовладений нет, - сообщили спасатели.

В Кущевском и Новокубанском районах вода из подтопленных домовладений и с придомовых территорий сошла. В Курганинском районе вода заходила на 733 придомовые территории, в том числе в 136 домов. На данный момент ситуация стабилизируется, подтопленными остаются 48 придворовых территорий, из них в 9 домовладениях находится вода.