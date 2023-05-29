Приют для бездомных животных обойдется бюджету Краснодара в 200 млн рублей

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Муниципальный приют для бездомных животных в Краснодаре ждут уже давно. Проект прошел госэкспертизу, к строительству планируют приступить в середине лета.

- Средства на строительство приюта для бездомных животных в поселке Березовом выделят из городского бюджета. Предусмотрено 200 млн рублей. В здании смогут содержать 228 животных. На территории приюта разместят стационар, склад, душевую комнату, вольеры, кормокухню, подсобные и другие помещения, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

После строительства приюта животных будут отлавливать и содержать в нем 26 дней. За это время ветеринары их вакцинируют, стерилизуют, чипируют и после этого вернут в прежнее место обитания. Кроме того, любой желающий сможет взять себе питомца из приюта, а потерявшихся будут возвращать хозяевам.