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НовостиОбщество29 мая 2023 10:35

В Краснодаре до лета будет дождливо и ветрено

В Краснодаре 30 мая воздух прогреется до 26 градусов
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Погода на 29 мая в Краснодаре

Погода на 29 мая в Краснодаре

До лета в Краснодаре погода будет дождливой и ветреной, а температурный фон сохранится на текущих значениях. Об этом сообщили синоптики.

- Во вторник, 30 мая, в Краснодаре ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, вечером и днем кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер западный и юго-западный 4-9 м/с, днем временами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью в районе 17 градусов, днем воздух прогреется до 26 градусов, - сообщили в краевом гидрометцентре.

В районах Кубани ожидаются ливни и град.