В Краснодаре 35-летней женщине грозит арест на 15 суток после драки во дворе многоэтажки

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В ночь на 27 мая во дворе многоэтажки в Краснодаре произошел бытовой конфликт. Потасовку остановили полицейские.

- Заявления поступили от обеих сторон. У одной из заявительниц зафиксированы ушибы мягких тканей головы. У 33-летнего местного жителя была изъята бита. А его 35-летнюю супругу задержали за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Женщине грозит до 15 суток ареста, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время полицейские разбираются в ситуации, устанавливаются подробности случившегося. По окончанию проверки действиям всех участников конфликта будет дана правовая оценка.