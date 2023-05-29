Банк Уралсиб в Краснодаре открыл офис «Прикубанский» по новому адресу

Фото: банк Уралсиб

25 мая в Краснодаре состоялось торжественное открытие Прикубанского дополнительного офиса Банка Уралсиб по новому адресу: ул. Тургенева, д.107.

Офис оформлен в новом корпоративном стиле, здесь физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели могут получить широкий перечень банковских услуг, в числе которых: открытие и ведение счетов, ипотечное и потребительское кредитование, премиальное обслуживание, денежные переводы, а также целый ряд других востребованных услуг. Также клиенты банка смогут совершать операции через банкомат и информационно-платежный терминал, которые расположены в зоне круглосуточного самообслуживания.

«Это первое отделение в Краснодаре, оформленное в новом корпоративном стиле. Прикубанский дополнительный офис – одно из старейших отделений в нашем городе, поэтому для нас особенно приятно начать обновление нашей сети именно с него», – подчеркнул Управляющий Филиала «Южный» Банка Уралсиб Роман Куришов.

Фото: банк Уралсиб

«Сегодня банк открыл современный, удобный, хорошо оснащенный офис в самом центре густонаселенного района Краснодара. Надеемся, что наши клиенты положительно оценят изменения, а мы, в свою очередь, приложим все усилия для обеспечения высокого уровня сервиса и развития долгосрочных отношений с жителями и бизнес-сообществом Краснодара и края», – отметила Управляющий директор по розничному бизнесу Макрорегиона Юг Банка Уралсиб Ирина Зуй.

На церемонии открытия также присутствовал Заместитель главы муниципального образования город Краснодар, координирующий работу по вопросам в области экономики, финансов, цен и тарифов, муниципальных закупок, инвестиций и предпринимательства Дмитрий Васильев. Во время выступления он подчеркнул, что Уралсиб долгие годы является не только одним из ключевых банков в городе, но и стратегическим партнером во многих социальных проектах региона.

Обслуживание клиентов банка осуществляется с понедельника по пятницу, физических лиц с 9.00 до 18.00, юридических лиц – с 9.00 до 17.00. Более подробную информацию о перечне предоставляемых услуг и режиме работы Прикубанского дополнительного офиса можно узнать

по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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