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НовостиОбщество29 мая 2023 11:39

В Сочи планируют запретить езду на электросамокатах на нескольких улицах

Сейчас ограничения действуют только на Навагинской
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: transport_i_dorogi

Фото: transport_i_dorogi

В Сочи увеличат число зон, где будет запрещено передвигаться на электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сигвеях, моноколесах. В настоящее время на курорте такие ограничения действуют только на Навагинской.

- Перемещение на средствах индивидуальной мобильности в пешеходной зоне и по тротуарам возможно при соблюдении ряда условий. В частности, скорость движения не должна превышать 25 км/ч. Планируется расширить перечень зон, где будут действовать ограничения для СИМов, - сообщили в дептрансе Сочи.

В настоящее время прокатные фирмы также разрабатывают интеллектуальную систему для контроля скорости. Предполагается, что она позволит автоматически снижать скорость у переходов и в местах, где много людей.