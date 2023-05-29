Водители освоят новую технику и изучат продленный маршрут Фото: krd.ru

В Краснодаре начали обкатку новых троллейбусов с увеличенным запасом автономного хода. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что тестирование поможет водителям освоить новую технику. Кроме того, они изучат продленный до Немецкой Деревни 4-й маршрут. Проводить обкатку будут в течение нескольких дней.

– По контракту до конца лета в Краснодар поступят 60 машин. Из них 38 троллейбусов будут с увеличенным запасом автономного хода, – уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.