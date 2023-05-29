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НовостиОбщество29 мая 2023 12:13

Пешеходные дорожки и проезды отремонтируют на Всесвятском кладбище Краснодара

На работы выделят 15 млн рублей
Светлана ОВДЕЙ
Пешеходные дорожки и проезды отремонтируют на Всесвятском кладбище Краснодара Фото: krd.ru

Пешеходные дорожки и проезды отремонтируют на Всесвятском кладбище Краснодара Фото: krd.ru

Пешеходные дорожки и проезды отремонтируют на Всесвятском кладбище Краснодара. На работы выделят 15 млн рублей из местного бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Средства на ремонт дорожек и проездов выделили на 57-м очередном заседании городской думы. Планируется, что работы завершат уже в сентябре.

– В настоящее время территория объекта культурного наследия приводится в порядок. Ведутся работы по расчистке от поросли и аварийных деревьев, – уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.