На Кубани отремонтировали 340 многоэтажек из плана 2023 года Фото: пресс-служба администрации региона

На Кубани отремонтировали 340 многоквартирных домов из плана 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Специалисты завершили работы в 10 районах. В многоэтажках, в частности, обновили крыши, в 89 домах отремонтировали фасады, а в 20 заменили 57 лифтов. Кроме того, выполнены работы на 160 внутридомовых инженерных системах электроснабжения, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения.

В настоящее время ремонт многоэтажек завершают в Динском и Тихорецком районах. Работы в муниципалитетах выполнили на 89% и 80% соответственно.

– Сейчас идут работы еще на 456 объектах – подрядчики выполняют около 550 видов работ. В том числе меняют 168 лифтов в 65 многоквартирных домах в восьми районах края, – отметил вице-губернатор Андрей Прошунин. – Еще в трех муниципалитетах - Кавказском, Тихорецком районах и Армавире - план по замене лифтов выполнен.

Всего в 2023 году на Кубани отремонтируют 1064 многоэтажки. Тем временем десять районов утвердили краткосрочные планы по капремонту на 2024 год.