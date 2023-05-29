Решение приняли на встрече сотрудники администрации, депутат ЗСК Владислав Граф-Колесник и представители караоке-клубов Фото: krd.ru

Мэрия Краснодара и караоке-клубы предложат ЗСК скорректировать музыкальный репертуар для заведений. Такое решение приняли на встрече сотрудники администрации города, депутат Заксобрания края Владислав Граф-Колесник и представители караоке-клубов.

Участники совещания предложили изменить работу караоке-систем Evolution и AST. С инициативой привести в соответствие репертуар в заведениях выступят на региональном уровне.

– Законодательство не регламентирует список композиций для общественных заведений, мы основываемся на этических нормах. Давайте придем к резолюции, которую мы будем развивать на краевом уровне, — сказал Владислав Граф-Колесник.

На встрече было решено создать рабочую группу для оперативного взаимодействия и решения возникающих вопросов.

Напомним, в одном из караоке-клубов Краснодара ранее произошел скандал после исполнения гостями песни Верки Сердючки - украинского певца Андрея Данилко. На ситуацию позже отреагировали в городской администрации. Мэр Евгений Наумов поручил провести работу с заведениями, чтобы исключить подобные инциденты.