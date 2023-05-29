Детская летняя оздоровительная кампания стартует в Сочи 1 июня Фото: пресс-служба администрации города-курорта

Детская летняя оздоровительная кампания стартует в Сочи 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта. Она пройдет под девизом «Моделируй лето!».

На летних каникулах организуют 52 профильных лагеря с дневным пребыванием детей в школах. Всего их будут посещать около восьми тысяч учащихся в возрасте от 7 до 14 лет. Почти 900 подростков 14-17 лет поработают в 44 лагерях труда и отдыха.

В День защиты детей стартует работа молодежных площадок по месту жительства, досуговых площадок в школах, ДК и на спортобъектах.

На базе средней школы №19, например, организуют летний лагерь с круглосуточным пребыванием учащихся. Творческую, интеллектуальную и спортивную тематические смены посетят 300 ребят от 14 до 17 лет за счет средств муниципального бюджета. 2,3 тысячи школьников присоединятся к передвижному палаточному лагерю, а 1,9 тысячи детей отправятся на несколько дней в турпоходы в Сочинский нацпарк.

– На летних каникулах разными видами активности будут охвачены около 75 тысяч юных сочинцев, проживающих как в городской черте, так и в отдаленных населенных пунктах, – отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.