Выезды в муниципалитет запланированы с 30 мая по 1 июня Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мобильный комплекс «Диспансеризация» посетит Приморско-Ахтарский район. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Врачи ККБ №1 30 мая проведут прием в хуторе Садки по улице Чапаева, 72. 31 мая запланирован выезд в хутор Новопокровский. Здесь мобильный комплекс будет работать по улице Центральной, 8. А 1 июня специалисты обследуют пациентов в станице Бородинской, по улице Ленина, 15.

Жители, в частности, сдадут общий и биохимический анализы крови, сделают флюорографию и маммографию.

– Еженедельно мобильный медицинский комплекс «Диспансеризация» выезжает в разные районы края, – отметили в пресс-службе краевой администрации. – Это позволяет обеспечить доступность диспансеризации для жителей небольших населенных пунктов.