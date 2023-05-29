Цифровая экономия: «Ростелеком» и Кубанский медуниверситет заключили соглашение о разработке проекта ситуационного центра

Фото предоставлено Южный пресс-центр «Ростелекома»

«Ростелеком» и Кубанский государственный медицинский университет (КубГМУ) заключили соглашение о сотрудничестве в создании ситуационного центра диспетчеризации инженерных систем образовательного учреждения. В документе подписи поставили ректор КубГМУ Сергей Алексеенко и директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Сопинский.

«Подписание соглашения о намерении стало логичным продолжением нашего длительного сотрудничества. Для нас очень важна разработка таких решений, потому что главными целями проекта по созданию ситуационного центра диспетчеризации для КубГМУ выступают повышение безопасности, оперативное реагирование, сокращение экономических потерь и предотвращение аварийных ситуаций, а также улучшение комфортной среды. Все эти направления для нашей компании являются приоритетными и мы накопили большой опыт по реализации аналогичных проектов любого масштаба, от локальных до региональных и федеральных, поэтому готовы задействовать все свою экспертизу и ресурсы», — отметил Дмитрий Сопинский, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

Создание центра позволит объединить в единый узел управление и мониторинг всех систем жизнеобеспечения и безопасности вуза — водоснабжение, теплоснабжение, вентиляцию, канализирование, видеонаблюдение, электроснабжение, пожарно-охранные комплексы и управление доступом. Центр поможет оперативно реагировать на инциденты и автоматизирует процессы управления. Ожидается, что с внедрением такого решения экономия эксплуатационных ресурсов составит 30%, при этом газа, электроэнергии и воды — в среднем 10%.

«Мы рады, что сходимся с "Ростелекомом" в понимании стратегии развития технологий нашего университета. Наши знания, помноженные на практический опыт национального провайдера, обязательно принесут положительный результат. Мы рассчитываем на значительный экономический эффект от создания такого ситуационного центра и улучшение нашей внутренней среды», — подчеркнул Сергей Алексеенко, ректор Кубанского государственного медицинского университета.

Все технологии, которые «Ростелеком» предлагает задействовать в проекте, имеют отечественное происхождение. Компания обеспечивает их безопасность и надежную работу в процессе эксплуатации.

Получить подробную информацию о проектах «Ростелекома», реализуемых в национальных интересах, можно на официальном сайте компании.

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