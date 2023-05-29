В «Орленке» Международный день защиты детей отметят более трех тысяч школьников со всей России

1 июня более 3000 орлят станут участниками фестиваля «Детство стартует в лето!».

1 июня, в Международный день защиты детей, орлята попробуют себя в различных сферах деятельности. Их ждут творческие мастер-классы, танцевальные флешмобы, конкурсы, игровые программы под девизом «Детство стартует в лето».

- Для каждого ребенка День детства – самый яркий праздник в году. Он означает начало лета и школьных каникул, которые с таким нетерпением ждут все ребята: встречи с друзьями, солнечная погода и много-много интересных событий. Особенно значимо, что в этот день в «Орленке» стартует первая летняя смена, она открывает череду увлекательных программ и проектов, в которых примут участие почти 14 тысяч детей со всей России, – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

День детства в «Орленке» начнется с мастер-класса «Подарок просто так»: ребята создадут своими руками поделки с пожеланиями на смену. Также они узнают об орлятах, достигших высоких успехов в разных направлениях деятельности, и поставят моментальный спектакль «Лето в “Орленке”».

В Аллее мастеров ребята включатся в работу семи креативных студий: попробуют себя в роли гончара, художника, дизайнера, модельера и архитектора.

В лабораториях ПАО «Россети» дети узнают, как экономить энергию, на занятиях госкорпорации «Роскосмос» соберут настоящий спутник, станут участниками КВИЗа «Космическая семья» и событий «Ключ к знаниям».

Для малышей 7-10 лет будет организовано театрализованное представление с участием героев «Союзмультфильма». Сказочные персонажи помогут детям узнать законы и традиции «Орленка».

Кроме того, в Центре будет работать экспозиция пожарной техники и выставка современного и исторического оружия, парашютных систем, оборудования и боевой техники, которая стоит на вооружении Воздушно-десантных войск.

В течение дня орлята примут участие в фотоконкурсе «Детство в кадре», познакомятся с миссией и направлениями деятельности Российского движения детей и молодежи и смогут пообщаться с начальником главного штаба ВВПОД «Юнармия», российским гимнастом, олимпийским чемпионом Никитой Нагорным.

Заключительным событием дня станет торжественная линейка открытия первой летней смены года, в которой одномоментно примут участие более трех тысяч детей, прибывших в «Орленок» из разных регионов страны.

Прямую трансляцию церемонии будет вести телеканал «Орленок-TV» в группе ВКонтакте.