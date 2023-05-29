В Анапе построят индустриальный парк

Проект рассмотрели на встрече с главой региона Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Анапе планируют построить индустриальный парк. Проект рассмотрели на встрече губернатор, инвесторы, собственники группы компаний фармацевтики. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Индустриальный парк построят на площади 20 га в хуторе Воскресенском. В нем разместят резидентов - промышленные предприятия по выпуску БАДов, мебели, тканей, газобетонных блоков, стекла и стеклопакетов, продукции для гостинично-ресторанного комплекса. На территории также разместят офис управляющей компании и объекты промышленной инфраструктуры. Строительство площадки позволит создать 300 рабочих мест.

Сроки возведения индустриального парка «Воскресенский» установлены до 2027 года. Соглашение об инвестпроекте планируют подписать на Петербургском экономическом форуме в июне. Отмечается, что управляющей компании и резидентам парка будут доступны налоговые льготы, субсидии на возмещение до половины затрат на аренду земли и готовые производственные площади, займы фонда развития промышленности региона.

– Сейчас время возможностей, главное – их не упустить. Вы анализируете рынок и знаете, какая продукция будет востребована завтра, поэтому вы впереди. Инвесторов с таким ответственным подходом мы готовы поддерживать, – обратился к представителям компании Вениамин Кондратьев.