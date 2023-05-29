Троллейбус №7 временно следует по измененному маршруту Фото из архива КП

В Краснодаре по техническим причинам задержали троллейбусы № 7,12 и 13. Об этом сообщили в пресс-службе краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

– На пересечении улиц Мачуги и Игнатова произошел обрыв контактного провода, – уточнили в пресс-службе МУП «КТТУ».

В настоящее время движение троллейбусов № 12 и 13 восстановлено. Транспорт № 7 временно следует по измененному маршруту «ул. Игнатова - ул. Трудовой славы - ул. Благоева – Аэропорт».