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НовостиОбщество29 мая 2023 14:21

В Краснодаре по техническим причинам задержали троллейбусы № 7, 12 и 13

Работа троллейбусов № 12 и 13 восстановлена
Светлана ОВДЕЙ
Троллейбус №7 временно следует по измененному маршруту Фото из архива КП

Троллейбус №7 временно следует по измененному маршруту Фото из архива КП

В Краснодаре по техническим причинам задержали троллейбусы № 7,12 и 13. Об этом сообщили в пресс-службе краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

– На пересечении улиц Мачуги и Игнатова произошел обрыв контактного провода, – уточнили в пресс-службе МУП «КТТУ».

В настоящее время движение троллейбусов № 12 и 13 восстановлено. Транспорт № 7 временно следует по измененному маршруту «ул. Игнатова - ул. Трудовой славы - ул. Благоева – Аэропорт».