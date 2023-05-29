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НовостиОбщество29 мая 2023 14:33

В Ленинградском районе Кубани по нацпроекту обновляют парк

Территорию благоустроили на 32%
Светлана ОВДЕЙ
Территорию приводят в порядок в хуторе Коржи Фото: admkrai.krasnodar.ru

Территорию приводят в порядок в хуторе Коржи Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Ленинградском районе Кубани по нацпроекту обновляют парк. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Общественную территорию в хуторе Коржи приводят в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда». В парке завершили подготовительные работы, сделали планировку и установили бортовые камни. В настоящее время специалисты проводят устройство основания под укладку пешеходных дорожек и распределяют грунт.

– Готовность объекта – 32%, – сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Напомним, на Кубани по нацпроекту в 2023 году благоустраивают 142 общественные территории.