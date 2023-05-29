Территорию приводят в порядок в хуторе Коржи Фото: admkrai.krasnodar.ru
В Ленинградском районе Кубани по нацпроекту обновляют парк. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Общественную территорию в хуторе Коржи приводят в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда». В парке завершили подготовительные работы, сделали планировку и установили бортовые камни. В настоящее время специалисты проводят устройство основания под укладку пешеходных дорожек и распределяют грунт.
– Готовность объекта – 32%, – сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
Напомним, на Кубани по нацпроекту в 2023 году благоустраивают 142 общественные территории.