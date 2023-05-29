ДТП произошло в Лазаревском районе Фото: Госавтоинспекция Сочи

В Сочи водитель ВАЗ сбил 14-летнюю девочку. ДТП произошло днем 28 мая на улице Разина в Лазаревском районе.

– 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ» допустил наезд на девочку-пешехода, которая перебегала проезжую часть дороги в неустановленном месте, – сообщили в Госавтоинспекции города-курорта.

В результате пострадавшую школьницу госпитализировали. В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Горячем Ключе 22-летний мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой. Его пассажирку госпитализировали с тяжелыми травмами.