В Геленджике продолжают ликвидировать мусорный полигон Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Геленджике продолжают ликвидировать мусорный полигон. Работы в рамках проекта «Генеральная уборка» проводят в Кабардинке. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Мусорный полигон не использовали в течение последних пяти лет. За время эксплуатации – с 1973 года – здесь накопилось 1,6 млн тонн отходов.

Ликвидация свалки организована в две смены. Всего здесь задействовали 50 человек и спецтехнику.

– Выполнены работы по формированию рельефа, идет уплотнение грунта и откосов, а также вертикальная планировка территории, — сообщил замглавы регионе Андрей Прошунин.

После технического этапа специалисты начнут биологический. По периметру полигона планируют высадить деревья. Общее озеленение площади составит 92 %.