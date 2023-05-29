Школьники из Краснодара и Усть-Лабинска представят Кубань на Всероссийских соревнованиях

Школьники из Краснодара и Усть-Лабинского района представят край на Всероссийском этапе «Президентских состязаний». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Школьники из Краснодара и Усть-Лабинского района представят край на Всероссийском этапе «Президентских состязаний». Отборочный тур проходил в Анапе в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В региональном этапе приняли участие 12 команд из учеников городских и сельских школ. Чтобы определить победителя, ребятам пришлось состязаться в спортивном многоборье, эстафетном беге и в творческом конкурсе.

- Соревнования продлились три дня, и по их итогам лучшей среди сельских класс-команд стала школа №7 из Усть-Лабинского района. Школьники одержали безоговорочную победу во всех дисциплинах, - рассказали организаторы.

Среди городских класс-команд золото в общекомандном зачете у команды из краснодарской школы №42. Ребята также одержали уверенную победу во всех видах состязаний. Обе команды заслужили право представлять регион во Всероссийском этапе. Финал пройдет в сентябре на базе Всероссийского детского центра «Орленок». Ежегодно они объединяют более 10 миллионов участников. Победителей определяет всероссийский этап «Президентских спортивных игр» и «Президентских состязаний».