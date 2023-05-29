В Сочи подвели итоги XIV Международной олимпиады «IT-Планета 2023»

Финал олимпиады впервые прошел в Сочи. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Сочи объявлены победители XIV Международной олимпиады «IT-Планета 2023». В число финалистов вошли около 70 студентов из России, Казахстана и Беларуси. В числе победителей есть и студенты вузов Кубани - Илья Егоров из КубГАУ и Даниил Лысенко из Краснодарского колледжа электронного приборостроения.

- Олимпиада дает студентам возможность проявить себя в сфере инновационных и информационных технологий, обменяться опытом, попасть в базу перспективных специалистов и трудоустроиться, - рассказал руководитель краевого департамента информатизации и связи Станислав Завальный.

Сочи впервые принимал финал олимпиады. Масштабные состязания собрали 400 победителей отборочных этапов.