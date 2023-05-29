Более 30 молодых бизнесменов Кубани прошли «Азбуку предпринимателя»

Более 30 молодых бизнесменов Кубани прошли обучение по программе «Азбука предпринимателя». Фото: прес-службы администрации Краснодарского края.

Более 30 молодых бизнесменов Кубани прошли обучение по программе «Азбука предпринимателя». Возраст участников – от 14 до 25 лет. После выпуска они могут претендовать на получение гранта до 500 тысяч рублей.

- В 2023 году участниками программы стали более 30 молодых предпринимателей в возрасте от 14 до 25 лет. Среди них руководители центра комплексного развития, предприятий по производству оборудования для животноводства, консалтинговых фирм и детской спортивной школы единоборств, — рассказала исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.

Молодые бизнесмены прослушали лекции от экспертов и протестировали бизнес-идеи. Все выпускники защитили доработанные проекты и получили сертификаты о прохождении обучения в Центре «Мой бизнес».