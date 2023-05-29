В Адыгее задержали серийного вора велосипедов

Жителя Адыгеи подозревают в серийных кражах велосипедов. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Адыгее.

Полицией Тахтамукайского района задержан мужчина, подозреваемый в трех кражах велосипедов. В начале мая 2023 года за помощью в полицию обратилась 33-летняя жительница республики. Женщина пожаловалась, что ночью из подъезда ее дома кто-то похитил ее велотранспорт. Об аналогичных преступлениях в дежурную часть полиции районного ОВД также сообщили еще двое мужчин.

- Оперативники уголовного розыска полиции Тахтамукайского района задержали 30-летнего ранее судимого местного жителя. По версии сыщиков, он причастен как минимум еще к трем хищениям двухколесного транспорта, - сообщили в пресс-службе МВД России по Адыгее.

В настоящее время в отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».