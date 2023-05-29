Кибермошенники выманили у жительницы Майкопа более 630 тысяч рублей

Майкопчанку убедили взять кредит и передать средства мошенникам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Майкопа проводит проверку по факту крупного мошенничества в отношении местной жительницы. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Адыгее, 30-летняя женщина стала жертвой лже-сотрудников банков, которые смогли ее убедить в том, что над ее банковскими счетами нависла угроза.

- Чтобы защититься от аферистов, потерпевшая по совету собеседников установила на свой телефон специальное мобильное приложение и начала оформлять на свое имя кредиты в различных банках. Майкопчанке внушили, что это необходимо проделать, чтобы опередить мошенников. При этом, денежные средства, с помощью установленной телефонной программы, якобы, поступали на «безопасный» счет, - уточнили в ведомстве.

Когда же сумма перечислений в течение одних суток превысила 300 тысяч, банк приостановил денежные переводы. Однако, это не остановило ни лже-специалистов, ни доверчивую гражданку. На следующий день она продолжила манипуляции с кредитами, но заемные средства уже самостоятельно переводила аферистам. Так она лишилась еще 330 тысяч рублей. Затем мошенники признались женщине в своих преступных умыслах и перестали выходить на счет. Доступ к вкладу, где лежали кредитные 630 тысяч рублей майкопчанка также утратила.

Сейчас по данному факту органами внутренних дел города Майкопа проводятся проверочные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».