Жители пострадавшей от хлопка газа многоэтажки в Краснодаре до конца недели получат компенсации

Специальная комиссия завершила обследование квартир в доме на Клинической. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре члены специальной комиссии завершили оценку ущерба и уже приступили к формированию списков жильцов, которым положены компенсации от 10 до 100 тысяч рублей. Единовременную финансовую помощь начнут выплачивать уже на этой неделе. При частичной утрате имущества пострадавшим выплатят по 50 тысяч рублей, при полной – до 100 тысяч рублей. Все без исключения пострадавшие от хлопка газовоздушной смеси жители пятиэтажки по улице Клинической, 18 получат по 10 тысяч рублей.

— В пункте временного размещения до сих пор находятся 17 человек. Мы в постоянном контакте с ними. Нерешенных вопросов на данный момент нет, — пояснил начальник городского управления гражданской защиты Виталий Казликин.

Многоэтажка по-прежнему находится под охраной. По периметру установлены видеокамеры. Сейчас из-за плохой погоды демонтажные работы приостановлены. Возобновить их планируют 30 мая. Эксперты уже полностью обследовали строительные конструкции. Сейчас оформляются все соответствующие заключения для подготовки проекта восстановительных работ.