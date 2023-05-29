Узнали, где будут отключения света в Сочи 30 мая 2023 года

В Сочи не будет света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 30 мая не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 20:00. Данные мероприятия необходимы для предупреждения нарушений электроснабжения и призваны обеспечить надежное электроснабжение жителей и гостей курорта.

- В зону отключения попадут улицы Каспийская, Бакинская, Мира, Ермоловская, Демократическая, Энгельса, Кирова, Брянская, Тимашевская, Сергиевская, Тельмана, Костромская, Ивановская, Пчеловодов, Ленина, Аллейная, Просвещения, Чкалова, Лазурная, Прибрежная, Камо, Володарского, Центральная, Юбилейная, Урожайная, Виноградная, Войкова 1 и Армянская, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Также будут обесточены объекты на улицах Краснодонская, Ветеринарная, Тепличная, Буковая, Высокогорная, Пластунская, Промышленная, Пригородная, Армянская, Краснодонская, Тепличная, Буковая, Ветеринарная, Ландышевая, Космическая, Волковская, Батумское шоссе, Майкопская, Ватутина и Соловьиная.

Останутся без благ цивилизации и обитатели переулков Демократический, Тельмана, Чкалова, Прибрежный, Дарвина, Песочный, Западный, Армянский, Комбинатовский, Ветеринарный, Аэровокзальный, Шоссейный, Вишневый, Юртовский, Армянский, Комбинатовский и Ветеринарный

Придется смирится с отключения и жителям садовых товариществ «Эврика», «Бриз», «Авангард», «Горное», «Медик», «Лесное», «Вишневый» и «Крутые горки».