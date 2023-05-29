Во дворе администрации Майкопа поселилась семья сов

Чиновники засыпают, просыпаются совы. Фото: t.me/Mitrofanov_GA/2091

Мэр Майкопа рассказал о новых обитателях администрации республиканского центра. Не так давно Геннадий Митрофанов заметил совиное семейство на деревьях, которые растут во внутреннем дворе администрации. Орнитологи объяснили, что за чиновниками теперь приглядывают ушастые совы.

- Вот такие пернатые соседи появились во внутреннем дворе администрации Майкопа на елях. Чаще всего семейство ушастых сов можно увидеть ранним утром или вечером, ближе к заходу солнца. Делюсь яркими снимками забавных птенцов, которые заряжают позитивом, - Геннадий Митрофанов не только рассказал о новых соседях, но и поделился фотоснимками птиц в своих соцсетях.

Кстати, раньше ушастых сов можно было увидеть только в одном месте Майкопа – рядом с главным корпусом Адыгейского государственного университета. Возможно, птицы уже закончили вуз и решили делать карьеру на госслужбе, либо же совиная популяция в городе растет.