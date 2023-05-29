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НовостиЭкономика29 мая 2023 20:39

В Адыгее до конца 2024 года модернизируют 45 км коммунальных сетей

Масштабная программа модернизации проходит при поддержке «Фонда развития территорий»
Евгения ХАЛИКОВА
В Адыгее будет модернизирована коммунальная сеть.

В Адыгее будет модернизирована коммунальная сеть.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023-2024 годах в регионе модернизируют почти 45 км сетей. Об этом сообщили в «Фонде развития территорий», при поддержке которого и пройдет масштабное обновление коммунального хозяйства республики.

- В Адыгейске в 2023 году приступят к модернизации тепловых сетей протяженностью более 14 км. Уже разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение госэкспертизы, - уточнили в компании.

Также реконструкция затронет сети водоснабжения Майкопа. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации обновления участка протяженностью более 27 км. В рамках проекта будут заменены 3 км сетей водоотведения.

Свыше 14 тыс. жителей Адыгеи получат еще более качественные коммунальные услуги благодаря новой программе модернизации ЖКХ.