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НовостиОбщество30 мая 2023 4:32

На реализацию проектов жителей Сочи выделили 125 млн рублей

В этом году реализуют четыре проекта благоустройства
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В каждом районе благоустроят по одной территории.

В каждом районе благоустроят по одной территории.

В Сочи на реализацию проектов местных жители выделили 125 миллионов рублей. В этом году выполнят четыре инициативы сочинцев. В каждом районе благоустроят по одной территории.

- На эти цели в бюджете города предусмотрено 100 миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на курорте внедрили механизм школьного бюджетирования. Уже было выбрано 15 проектов. На это направили по одному миллиону рублей.

Кроме этого, с 1 июня в Сочи откроются точки притяжения молодежи. Местные жители от 14 до 35 лет смогут раскрыть свои творческие способности в создании и развитии арт-кластеров, арт-объектов инфраструктуры, фотозон и так далее.