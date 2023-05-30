В Курганинске из-за разрушения обводного канала подтопило 28 дворов

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В Курганинске частично разрушился обводной канал в районе улицы Островского. ЧП произошло из-за высокого уровня грунтовых вод.

- Специалисты перекрыли обводной канал и полностью ограничили поступление воды на улицы Островского и Гастелло. Проводятся работы по обустройству дополнительного отводного канала в реку Кукса, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Из-за разрушения канала подтопило 20 придомовых территории на улице Островского и 8 дворов на улице Гастелло. В настоящее время все последствия устраняются.