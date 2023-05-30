Под Анапой отключат свет 30 мая

Под Анапой отключат свет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Анапой не будет света 30 мая. Частичное отключение электроэнергии возможно из-за плановых работ.

- Света не будет с 09:00 до 18:00 в селе Супсех. Также с 08:00 до 18:00 в станице Гостагаевская на улицах: Новороссийская, Советская, Октябрьская, 8 марта, Колхозная, Свободы, Линейная, Пионерская, Трудящихся, Комсомольская, Урожайная, Мира, Почтовая, Квартальная, Чапаева, Западная и в переулках Глухой и Вишневый, - сообщили «Россети Кубань».

Уточняется, что отключения пройдут с 08:00 до 18:00 в хуторе Чембурка на улицах: Малый пр., Солнечная, в хуторе Курбацкий на улицах: Кубанская, Атаманская, Поисковая, Свободы. Кроме того, с 13:00 до 15:00 в селе Витязево на улицах Томская, Каштановая, Строительная, Новоселов, Южная, Комарова.