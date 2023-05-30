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НовостиОбщество30 мая 2023 5:51

Больницы Кубани получат 134 новых автомобиля

Транспорт уже закупили
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В больницы Краснодарского края закупили новые машины. 134 автомобиля получат 42 района.

- Транспорт закупили по нацпроекту «Здравоохранение». От технического оснащения медучреждений зависит и качество оказания медицинской помощи. Автопарк обновляется регулярно. На новых машинах медики будут перевозить пациентов, также фельдшеры будут выезжать на дом или доставлять лекарства жителям, – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В прошлом году больницы Кубани получили 200 новых автомобилей. С начала 2023 года в медучреждения уже передали 33 машины. Всего до конца 2025 года закупят более 1,1 тысячи авто.